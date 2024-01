Sky News s'excuse après qu'une journaliste ait comparé le déplacement des Palestiniens et celui des Juifs pendant la Shoah

La chaîne britannique Sky News a présenté ses excuses, vendredi, après qu'une présentatrice a comparé la guerre d'Israël contre le Hamas à l'Holocauste. Lors d'un entretien animé avec Danny Danon, ancien ambassadeur d'Israël aux Nations unies, Belle Donati, qui a travaillé comme productrice chez Al Jazeera, a établi une comparaison entre les appels à la migration volontaire des Palestiniens de Gaza et le sort du peuple juif pendant dans les années 40.

https://twitter.com/i/web/status/1750909094716715172 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je pense que toute personne dans le monde qui souhaite volontairement s'installer dans un autre pays devrait pouvoir le faire", avait réaffirmé Danny Danon. Et Mme Donati de lui répondre : "Oui, j'imagine qu'il s'agit d'une sorte de relocalisation volontaire du type de celle des juifs pendant l'Holocauste". M. Danon a qualifié ces commentaires d'"équation honteuse et antisémite". Il a ajouté : "C'est de l'antisémitisme pur que vous venez de formuler, en comparant l'Holocauste à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Honte à vous pour ce comportement".

https://twitter.com/i/web/status/1750913440304996504 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans une déclaration diffusée à l'antenne plus tard dans l'après-midi, Sky News a déclaré "reconnaître le caractère totalement inapproprié de cette comparaison et la nature offensante de ces commentaires. Sky News souhaite présenter ses excuses sans réserve pour cette comparaison, et à M. Danon personnellement." La chaîne a refusé de dire si des mesures disciplinaires seraient prises à l'encontre de Mme Donati.