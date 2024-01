L'Égypte a envisagé de rappeler son ambassadeur après les critiques d'Israël sur le retard de l'aide à Gaza

Les commentaires de l'équipe juridique d'Israël lors de l'audience sur le génocide à La Haye, selon lesquels l'Égypte était responsable de l'échec de l'acheminement de l'aide à Gaza par le point de passage de Rafah, contrôlé par l'Égypte, ont tellement irrité les responsables que Le Caire a envisagé de rappeler son ambassadeur d'Israël, selon le Wall Street Journal.

https://twitter.com/i/web/status/1751197715860476196 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les hauts responsables des services de renseignement et de sécurité égyptiens ont convoqué une réunion le même jour pour discuter du retrait de l'ambassadeur égyptien de Tel-Aviv en réponse à ces commentaires", indique le journal. Toutefois, après une discussion de cinq heures, il a été décidé de se contenter de publier une déclaration niant les allégations. Les relations entre Israël et l'Égypte, premier pays arabe à avoir fait la paix avec Israël, se sont tendues dans le sillage de la guerre de Gaza, les Égyptiens craignant qu'Israël n'envisage de pousser des centaines de milliers de Palestiniens dans le Sinaï. Les plans israéliens visant à reprendre le contrôle d'une zone tampon essentielle le long de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza ont également suscité la colère du Caire. Néanmoins, l'Égypte a joué un rôle clé dans la médiation d'un accord de libération d'otages avec le Hamas et participe à des pourparlers en vue d'un nouvel accord. Des sources en Égypte ont confié au Wall Street Journal qu'Al-Sissi a rejeté récemment plusieurs appels du Premier ministre israélien.

"L'Égypte est particulièrement sensible aux propositions suggérant que les Palestiniens devraient chercher refuge au-delà de ses frontières. Au cours de la première semaine de la guerre, Le Caire a réagi vivement lorsque le porte-parole de Tsahal a encouragé les Palestiniens à quitter Gaza par la frontière égyptienne pour y trouver refuge", ont indiqué les sources au journal américain. Selon les mêmes sources, l'Égypte estime que toute tentative de transférer des millions de Palestiniens sur son territoire "déchirerait les relations entre les deux pays".