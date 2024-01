Gaza : des dizaines de milliers de Palestiniens empruntent un couloir humanitaire mis en place par Tsahal

Le porte-parole de Tsahal en arabe, le lieutenant-colonel Avihai Adrai, a annoncé samedi que Tsahal a ouvert un couloir humanitaire sécurisé ces derniers jours pour permettre aux habitants de l'ouest de Khan Yunès de se déplacer de l'ouest de la zone de combat vers la zone humanitaire d'Al. Muatzi. Ce samedi, des dizaines de milliers de Gazaouis ont emprunté ce couloir humanitaire qui est resté ouvert jusqu'à 16h ce samedi.

Dans les réseaux palestiniens, les voix des Gazaouis se multiplient contre le Hamas qui contrôle les prix et l'aide humanitaire.

IDF Spokesperson

"Le Hamas est celui qui reçoit les marchandises et les commerçants les vendent et collaborent avec lui. Toutes les branches du Hamas sont corrompues - elles prennent la majeure partie de l'aide et seules de petites quantités parviennent aux centres de distribution", a déploré un gazaoui. "La police du Hamas coopère également avec les commerçants et crée un monopole. Les marchandises peuvent ainsi être vendues à un prix beaucoup plus élevé que le prix initial. Les commerçants reçoivent les marchandises en coopération avec le Hamas ou via le passage de Kerem Shalom où le Hamas collecte des taxes astronomiques", a-t-il conclu.

