Otages : des représentants d'Israël, de l'Egypte et du Qatar réunis à Paris pour tenter de dégager un accord

Une réunion des chefs des services de renseignement d'Israël, du Qatar et de l'Égypte se tiendra demain à Paris pour tenter d'entamer des négociations en vue d'un nouvel accord sur les otages. Côté israélien, l'optimisme est toutefois très mesuré. On souligne que le Hamas continue de camper sur ses positions en exigeant un cessez-le-feu total avant tout accord, et que les conditions ne sont donc pas réunies pour l'ouverture de négociations.

L'objectif d'Israël lors de cette réunion, à laquelle devraient participer le chef du Mossad, David Barnea, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, et le général de réserve Nitzan Alon, est de sortir de l'impasse dans les négociations et de créer un cadre pour un accord. Alors que le Hamas insiste sur la cessation des hostilités et le retrait des forces de la bande de Gaza avant tout accord, l'Etat hébreu exclut une telle condition, se disant prêt à un cessez-le-feu de quelques semaines en échange de la libération d'otages. Jérusalem attend donc du Qatar et de l'Egypte des propositions intermédiaires permettant de relancer les discussions.

Des représentants de toutes les parties médiatrices, à l'exception des dirigeants du Hamas, devraient participer à cette réunion. Outre les représentants israéliens, le chef de la CIA américaine, le Premier ministre du Qatar et le chef des renseignements égyptiens se retrouveront également dans la capitale française.

Vendredi, le Hamas a diffusé une nouvelle vidéo de propagande montrant trois soldates otages. En Israël, de plus en plus de manifestations ont lieu pour réclamer un accord permettant le retour des Israéliens kidnappés, soulignant que "le temps des otages est compté". 136 captifs sont toujours aux mains du Hamas.