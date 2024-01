Progrès significatifs vers un accord sur les otages en échange d’un cessez-le-feu de deux mois (responsables américains au NYT)

Selon le New York Times, des avancées significatives ont été réalisées en vue d'un accord sur les otages, en échange d'un cessez-le-feu de plusieurs semaines. Le journal, se basant sur des sources américaines, indique qu'un sommet est prévu aujourd'hui à Paris, réunissant des représentants israéliens, égyptiens et qataris. Lors de ce sommet, un projet d'accord incluant des propositions d'Israël et du Hamas formulées au cours des dix derniers jours sera présenté. Cet accord, qui pourrait être finalisé dans les deux prochaines semaines, prévoit la libération de plus de 100 otages encore détenus.

Les sources américaines citées par le Times expriment un optimisme prudent, malgré l'existence de divergences importantes, en affirmant qu'un accord final est désormais envisageable. Selon les termes de l'accord en négociation, Israël devrait maintenir le cessez-le-feu pour une durée de deux mois. Cet accord, plus étendu que le précédent, comprendrait deux phases : la première mettant fin aux combats pour environ 30 jours et permettant la libération de femmes, de personnes âgées et d'otages blessés. Durant cette période, les détails de la seconde phase seront élaborés, prévoyant l'arrêt des combats pour un mois supplémentaire en échange de la libération de soldats et de civils israéliens supplémentaires. Le nombre de prisonniers de sécurité palestiniens à libérer en échange n'est pas encore défini, mais cette question est jugée solvable. L'accord envisagé inclurait également une aide humanitaire accrue pour Gaza.

Selon les informations, Israël ne serait pas contraint à un cessez-le-feu permanent comme l'exige le Hamas, mais s'il y avait un cessez-le-feu prolongé, Israël ne reprendrait probablement pas les hostilités avec la même intensité. Un tel cessez-le-feu ouvrirait la voie à des discussions pour une solution plus globale au conflit. Il est également rapporté que le président américain Joe Biden a récemment discuté avec les dirigeants égyptiens et qataris, médiateurs avec le Hamas, pour aplanir les différences restantes. Aujourd'hui, une rencontre importante est prévue à Paris, où le directeur de la CIA William Burns se joindra au chef du Mossad Dedi Barnea, au chef du renseignement égyptien Abbas Kamal et au Premier ministre qatari Mohammed Al-Thani, avec la participation de représentants égyptiens.