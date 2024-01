Erdan sur l'appel du Secrétaire général de l'ONU à renouveler le financement de l'UNRWA : "Collecte de fonds pour le meurtre et le terrorisme"

L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Gilad Erdan, a attaqué le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, en réponse à son appel aux pays donateurs de l'UNRWA à renouveler l'aide financière qu'ils avaient suspendue suite à l'implication du personnel de l'organisation dans le massacre du 7 octobre : 'Le Secrétaire général de l'ONU prouve une fois de plus que la vie et la sécurité des citoyens israéliens ne sont vraiment pas importantes pour lui. Après des années où il a ignoré les preuves qui lui ont été personnellement présentées concernant le soutien et l'implication de l'UNRWA dans l'incitation et le terrorisme, et avant de mener une enquête approfondie pour localiser tous les terroristes et meurtriers du Hamas dans l'organisation, il se concentre sur la collecte de fonds pour l'organisation de meurtre et de terrorisme".