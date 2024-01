Environ 80% des tunnels du Hamas à Gaza n'ont pas encore été détruits" (Wall Street Journal)

Selon des responsables américains et israéliens cités par le Wall Street Journal, environ 80 % des tunnels du Hamas sous la bande de Gaza restent intacts malgré les efforts intensifs d'Israël pour les détruire. Ces tunnels sont cruciaux pour les opérations du Hamas, notamment pour le stockage d'armes, la protection des combattants, et la mobilité à l'abri des frappes israéliennes. La destruction de ces tunnels est essentielle pour Israël afin de capturer les dirigeants du Hamas et sauver les otages israéliens restants.

Les tunnels, s'étendant sur plus de 400 kilomètres, sont comparables à la moitié du réseau de métro de New York. Leur neutralisation priverait le Hamas d'importantes capacités stratégiques. Israël a employé diverses méthodes pour atteindre cet objectif, y compris l'inondation des tunnels avec de l'eau de la Méditerranée, des frappes aériennes, l'utilisation d'explosifs liquides, et des raids par des soldats hautement entraînés. Cependant, les responsables ont eu du mal à évaluer le niveau de destruction exact des tunnels, en partie parce que l'ampleur totale du réseau souterrain n'est pas clairement connue. Israël a intensifié ses efforts pour désactiver les tunnels, notamment en lançant l'opération "Mer d'Atlantide" à la fin de l'année dernière, qui consistait à installer des pompes dans le nord de la bande de Gaza.

Cette stratégie a soulevé des inquiétudes quant à l'impact sur l'approvisionnement en eau douce du territoire et sur les infrastructures de surface, les bombardements sur les tunnels ayant entraîné une destruction massive des bâtiments en surface.

Selon Mick Mulroy, ancien secrétaire adjoint à la défense et officier du corps des Marines et de la Central Intelligence Agency, les tunnels ont été conçus pour permettre au Hamas de tenir tête à Israël jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu soit négocié sous pression internationale.