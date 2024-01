Des manifestants bloquent à nouveau l'aide humanitaire pour Gaza au point de passage de Kerem Shalom

Pour la cinquième journée consécutive, plusieurs dizaines manifestants du mouvement "Tsav 9", qui regroupe notamment des familles d'otages et de soldats tombés à Gaza, a pris la direction du point de passage de Kerem Shalom pour tenter de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Cependant l'impact de ces protestations sur le trafic des camions vers Gaza restent incertain.

Contrairement aux jours précédents, où la police avait permis aux manifestants de bloquer le passage de Kerem Shalom, les forces de police et de Tsahal ont cette fois-ci tenté d'empêcher les manifestants d'atteindre le site. Cette réaction des forces de l'ordre intervient après la demande américaine d'une "aide continue". Quelques camions d'aide ont ainsi réussi à passer dans la bande, pour la première fois après quatre jours de blocus, mais peu après, les manifestants sont parvenus à Kerem Shalom et le passage a été à nouveau fermé. Mercredi, les manifestants avaient bloqué plus de 100 camions, dont certains ont finalement été détournés vers un autre point d'entrée en Égypte.

Abed Rahim Khatib/Flash90

"Nous saluons la décision de bloquer", ont déclaré les militants de l'organisation, "mais au lieu de la diriger contre les familles des personnes enlevées et les soldats, elle devrait être dirigée contre l'organisation terroriste meurtrière du Hamas, qui reçoit dans ces camions de l'oxygène et du répit pour continuer à nous combattre. Notre lutte se poursuivra avec toute la détermination, sans aucune violence envers les précieux agents des forces de sécurité. Aucune aide ne passera tant que le dernier otage ne sera pas revenu".

Plus tôt dans la matinée, les députés du Likoud Dan Ilouz, Moshe Saada, Boaz Bismuth et le ministre Amichai Chikli ont adressé une lettre au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au ministre de la Défense Yoav Gallant, les appelant à fournir l'aide humanitaire à la bande de Gaza par des acteurs internationaux "en qui Israël a confiance", au lieu de l'UNRWA, qui, selon eux, "agit pour le compte du Hamas". "L'aide humanitaire distribuée par l'UNRWA permet effectivement au Hamas de régner sur la bande et de renforcer sa position même dans les endroits où il a été militairement défait", ont-ils indiqué.