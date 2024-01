"Je ne suis pas un obstacle à la paix, seuls les Palestiniens le sont", affirme Netanyahou au Wall Street Journal

La guerre dans la bande de Gaza prendra du temps, mais elle se déroule mieux que beaucoup ne l'espéraient, a déclaré Benjamin Netanyahou dans une interview accordée au Wall Street Journal en fin de semaine dernière, partagée ce dimanche sur ses réseaux sociaux.

Pour appuyer ses dires, le Premier ministre israélien a pris en référence les combats dans la ville de Mossoul en Irak, menés par la coalition internationale contre l'Etat islamique entre 2016 et 2017 : "Il a fallu neuf mois aux États-Unis et à leurs alliés pour vaincre les forces jihadistes à Mossoul. Mossoul est pourtant plus petite que Gaza, et ne disposait pas d’une infrastructure terroriste souterraine massive. De notre côté, nous en sommes au quatrième mois de guerre et nous avons beaucoup progressé malgré toutes les difficultés."

AP-Evan Vucci

Le différend entre les États-Unis et Israël concernant la question de l'avenir de Gaza au lendemain de la guerre a également été abordé. Alors que l'administration Biden fait pression pour que le territoire soit placé sous la gouvernance de l'Autorité palestinienne et qu'Israël se décide à poser les jalons d'un Etat palestinien - ce à quoi s'oppose ferment Jérusalem - Benjamin Netanyahou a préféré s'attarder sur les points de consensus entre les deux alliés. Il a ainsi mis en avant le soutien total de Washington à Israël dans la guerre menée à Gaza et exprimé sa gratitude envers le président Biden, soulignant que les deux pays étaient d'accord sur la nécessité absolue "d'éradiquer le Hamas".

"Quiconque soutient Israël et soutient également la solution à deux États devrait se poser les bonnes questions. Les Palestiniens devraient-ils avoir une armée ? La réponse est bien sûr non. Les Palestiniens devraient-ils avoir la capacité d'introduire des armes ? La réponse est bien sûr non. Les Palestiniens devraient-ils avoir la capacité de signer des alliances militaires avec l'Iran ? Bien sûr que non", a ajouté le Premier ministre.

AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

Benjamin Netanyahou a ensuite réaffirmé que les Palestiniens étaient le véritable obstacle à la paix, en raison du refus de leurs dirigeants d’accepter l’existence même de l’État d’Israël. "Il y a ceux aux Etats-Unis qui croient que l'obstacle à la paix avec les Palestiniens, c'est moi. Ils ne comprennent pas que je représente la position de la majorité des Israéliens", a-t-il affirmé, détaillant ce qu'une "paix" avec les Palestiniens devrait inclure : "Dans tout accord futur, les Palestiniens devraient recevoir toutes les capacités d'un gouvernement autonome – et aucune capacité de menacer Israël." Il a également réitéré sa position selon laquelle Israël devait maintenir un contrôle sécuritaire sur toute la zone située à l'ouest du Jourdain, y compris Gaza : "Cela porte inévitablement atteinte à la souveraineté palestinienne, mais toute solution à ce conflit doit commencer par la reconnaissance de la réalité actuelle."

Selon lui, la paix avec les Palestiniens ne sera possible qu'après la paix entre Israël et le reste du monde arabe : "La manière d'y parvenir est d'abord d'aller vers les pays arabes", a-t-il dit. A ce propos, il a affirmé que les chances de parvenir à un accord avec l'Arabie saoudite - pour lequel les négociations sont gelées depuis le 7 octobre - étaient "bonnes". Il a promis de continuer à promouvoir cette démarche, tout en soulignant que les contacts entre les deux pays devaient rester "confidentiels" : "Pour que les démarches soient fructueuses, elles doivent se faire en secret. C'est exactement ce qui s'est passé avec les accords d'Abraham."

Egalement interrogé sur le réchauffement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui ont renouvelé l'année dernière leurs relations diplomatiques après des années de rupture, le dirigeant israélien a répondu : "Je suis sûr que personne à Riyad ne se fait d'illusions sur les réelles intentions de l'Iran, et ses capacités d'agression dans la région."

Netanyahou a enfin évoqué les relations avec la Russie, admettant qu'Israël redoutait les conséquences de la coopération renforcée de Moscou avec Téhéran. "L'Iran est devenu le principal fournisseur d'armes de la Russie, et il est clair que cela nous préoccupe fortement", a-t-il indiqué.