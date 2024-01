"Ses yeux sont morts", affirme la mère de Doron, otage à Gaza

Le Hamas a publié jeudi dernier une vidéo de propagande psychologique dans laquelle figuraient trois otages femmes dont la jeune Doron, 30 ans. Sa mère s'est exprimée sur Ynet affirmant qu"'elle était maigre, ses yeux sont morts. On voit des yeux qui n'ont aucun signe de vie. C'est terrible", a-t-elle dit.

"Comme vous le voyez, Doron a vécu des choses terribles et je veux qu'elle et tout le monde sortent de là le plus vite possible", a déclaré Simona Steinbrecher, la mère de Doron, enlevée à Kfar Aza le 7 octobre.

Dans la vidéo qui s'ouvre avec la légende "Le temps presse", on voit trois otages, qui sont détenues depuis 113 jours aux mains du Hamas.

"C'est encourageant de l'avoir enfin vue, car jusqu'à présent, on n'avait que l'appel téléphonique et l'enregistrement où elle disait avoir été enlevée", a déclaré la mère de Doron. "Mais je suis très, très inquiète. Vous avez vu son visage, ses yeux sont enfoncés, elle est pâle. Cela est en partie dû au fait qu'elle est censée recevoir des médicaments qu'elle n'a pas reçu, cela s'ajoute à la faim et à la soif dont souffrent tous les otages. Je vous en supplie, je ne sais pas quoi dire d'autre, au Premier ministre et au Cabinet - faites tout pour parvenir à un accord afin de libérer les otages", a-t-elle exhorté.