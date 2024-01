Né de parents philippins, Cédric, tombé au combat à Gaza voulait "construire une vie en Israël"

Cédric Garin est tombé au combat lundi, lors de l'effondrement d'immeuble à Gaza, avec 20 autres soldats de Tsahal. Il est né d'immigrés venus des Philippines. Le 7 octobre, il a enfilé son uniforme, et est parti combattre le Hamas à Gaza au sein de la brigade Givati.

"Il avait des ambitions", raconte sa veuve Daniela Ballesteros Garin. "Il disait qu'il prendrait soin de nous et réussirait. Il voulait construire une maison ici, dans le pays qu'il protégeait. Mais nous n'obtiendrons pas tout ce que nous voulions et avions prévu."

Cedric Garin est né il y a 23 ans en Israël d'un couple de parents philippins. Quand il avait deux ans, son père a été expulsé vers son pays et sa mère s'est battue pour leur survie. "Depuis qu'il était petit, je savais que c'était un enfant très aimé", a déclaré sa mère, Imelda Garin. "C'était très difficile pour lui de travailler toute la journée et de revenir le soir. Il a grandi comme ça. Quand il avait 16 ans, il a dit qu'il allait travailler. Depuis, il est devenu indépendant et n'a plus demandé un seul shekel", a-t-elle dit.

À l’âge de 15 ans, il a rencontré son grand amour Daniela et depuis, ils ne se sont pas séparés. Il se sont mariés il y a deux ans. "Il m'a dit qu'il voulait des enfants à 25 ans, qu'il en voulait beaucoup. Nous avons tous les deux des familles, dont la moitié ne sont pas du tout en Israël", a conclu sa veuve Daniela.

​La mère de Cédric recevra la citoyenneté israélienne, a décidé le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel.

Cédric avait reçu la citoyenneté après avoir terminé son service militaire.