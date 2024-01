L'√Čgypte informe les organisations terroristes qu'elle n'autorisera pas Isra√ęl √† op√©rer dans le corridor de Philadelphie

Des sources palestiniennes ont d√©clar√© √† la cha√ģne Al-Mayadeen, affili√©e au Hezbollah, que l'√Čgypte a inform√© les organisations terroristes palestiniennes de sa d√©cision ferme de ne pas permettre √† Isra√ęl d'agir √† la fronti√®re entre Gaza et l'√Čgypte √† Rafah. Selon les sources, l'√Čgypte a soulign√© que toute attaque contre la fronti√®re √©gypto-palestinienne est une attaque contre la s√©curit√© nationale √©gyptienne. "Les factions palestiniennes ont salu√© la position de l'√Čgypte et l'ont consid√©r√©e comme une √©tape pour prot√©ger ses fronti√®res et renforcer sa souverainet√© sur elles. Les factions consid√®rent la position √©gyptienne comme la plus importante pour pr√©venir l'agressivit√© dans la r√©gion frontali√®re", a indiqu√© Al-Mayadeen.