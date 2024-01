"Un employé de l'UNRWA a participé au massacre d'un kibboutz" : les accusations portées par Israël dévoilées

Le New York Times a publié lundi soir des détails concernant les accusations d'Israël à l'encontre d'employés de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens et leurs descendant (UNRWA) qui ont conduit l'agence à licencier 12 employés et de nombreux pays à interrompre leur financement de l'organisme.

Les allégations incluent l'enlèvement d'une femme et de son fils par un conseiller scolaire de l'UNRWA à Khan Younès, et la participation d'un travailleur social de Nuseirat au centre de la bande de Gaza dans l'enlèvement du corps d'un soldat israélien, la distribution de munitions aux terroristes et la coordination des mouvements de véhicules en Israël lors de l'attaque. Le rapport indique également qu'un troisième employé a "participé au massacre d'un kibboutz où 97 personnes sont mortes" - apparemment le kibboutz Be'eri, qui a été ravagé le 7 octobre lors de l'assaut mené par le Hamas. Des écoutes téléphoniques et la localisation des téléphones portables des employés ont été utilisées pour étayer ces accusations.

Le chef du renseignement militaire israélien, Aharon Haliva, a présenté ces informations lors d'une rencontre avec l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Jack Lew, et d'autres hauts responsables américains. Le document, désormais en possession de la communauté du renseignement américaine, détaille les noms et les fonctions des employés de l'UNRWA suspectés. Parmi eux, dix seraient des membres du Hamas et un autre du Jihad islamique. Le rapport suggère également que certains employés de l'UNRWA étaient membres de l'aile militaire du Hamas.

Bien que les États-Unis n'aient pas encore confirmé les allégations d'Israël, des responsables américains ont précisé que les accusations étaient suffisamment crédibles pour annoncer un gel de l'aide à l'UNRWA. Ainsi, plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, la Finlande, le Japon et l'Italie, ont suspendu temporairement leur soutien financier à l'UNRWA.

Au début de la guerre, l'armée israélienne et d'autres organisations ont révélé que le Hamas utilisait des hôpitaux, des écoles et des équipements de l'UNRWA à des fins terroristes. De plus, il a été révélé comment des enseignants de l'UNRWA ont célébré sur Telegram le massacre contre Israël. Depuis plusieurs années, l'Etat hébreu réclame la fermeture de l'agence, en raison d'accusations antérieures d'incitation à la haine et à la violence dans ses manuels scolaires et de l'emploi de militants. En 2021, l'administration Biden a rétabli le financement américain de l'UNRWA, interrompu sous l'administration Trump, malgré les accusations d'Israël.