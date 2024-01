Israël estime que les négociations de Paris sur la libération des otages ont été "constructives"

Le cabinet du Premier ministre a confirmé dimanche qu'une réunion quadripartite impliquant les États-Unis, Israël, le Qatar et l'Égypte s'est tenue en Europe, avec pour objectif de négocier la libération de tous les otages israéliens détenus par le Hamas, en échange d'un cessez-le-feu de deux mois. La rencontre, qualifiée de "constructive" par le cabinet du Premier ministre israélien, s'est déroulée à Paris. Bien que des lacunes importantes restent à combler, des réunions supplémentaires sont prévues cette semaine pour poursuivre les discussions.

Le directeur de la CIA, Bill Burns, a participé aux pourparlers avec David Barnea, chef du Mossad, le Premier ministre qatari Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, et le chef des services de renseignement égyptiens Abbas Kamel. Israël a également envoyé Ronen Bar, chef du Shin Ben, et Nitzan Alon, envoyé de Tsahal pour les otages.

Selon les estimations, 132 otages, enlevés par le Hamas le 7 octobre, sont toujours détenus à Gaza. Le Hamas exige la fin de la guerre et le retrait des forces de Tsahal comme conditions pour leur libération, des demandes rejetées par Israël. Des progrès ont été rapportés par l'Associated Press et le New York Times, indiquant que les termes de l'accord potentiel se dérouleraient en deux phases.

Dans la première phase, les combats cesseraient pour permettre la libération des femmes, des personnes âgées et des otages blessés, en échange de la libération d'un grand nombre de prisonniers de sécurité palestiniens. La deuxième phase, prévue dans les 30 jours suivant le cessez-le-feu, viserait la libération des soldats et civils israéliens, en échange d'un nombre encore plus important de prisonniers palestiniens.

L'accord envisagé inclurait également une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza. Bien que cet accord ne mette pas fin à la guerre, les responsables américains espèrent qu'il posera les bases d'une résolution durable du conflit. Selon Channel 12, des responsables israéliens ont cependant tempéré les attentes, soulignant l'insistance du Hamas sur la fin totale des combats et le maintien de son pouvoir à Gaza. Le groupe terroriste, exigeant l'arrêt total des combats et le retrait des forces israéliennes de Gaza, cherche également des garanties internationales pour rester au pouvoir dans l'enclave côtière, tandis qu'Israël considère la fin de son offensive comme une "ligne rouge".