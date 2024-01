Israël : lors d'un congrès festif, plusieurs ministres réclament le "retour" des implantations à Gaza

Devant des milliers de militants de droite enthousiastes, douze ministres du gouvernement et quinze députés de la coalition ont appelé dimanche soir à reconstruire les implantations juives israéliennes au cœur de la bande de Gaza et à encourager l'émigration de la population palestinienne après la fin de la guerre contre le Hamas. "Le temps est venu de revenir dans le Gush Katif et d’encourager l’émigration volontaire", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, faisant allusion aux implantations israéliennes autrefois installées à Gaza et évacuées en 2005. "La retraite amène la guerre et si nous ne voulons plus de 7 octobre, nous devons rentrer chez nous, contrôler le territoire et encourager" le départ "volontaire" des Gazaouis, a-t-il ajouté.

Chaim Goldberg/Flash90

De son côté, l'autre figure de la droite radicale israélienne, Bezalel Smotrich, ministre des Finances, a affirmé que "sans implantation, il n'y a pas de sécurité. Et sans sécurité aux frontières d'Israël, il n'y a pas de sécurité dans aucune partie d'Israël", avant de conclure : "Si Dieu le veut, ensemble nous réglerons la question et nous serons victorieux".

Des jeunes mais aussi Itamar Ben Gvir ont été vus en train de danser pendant ce rassemblement, tandis que d’autres chantaient "les accords d’Oslo sont morts, le peuple d’Israël vit", en référence aux accords censés déboucher sur la cohabitation pacifique des deux peuples, entérinés en 1993. Dans le public, une banderole brandie par des militants indiquait : "Seul un transfert [des Palestiniens de Gaza] apportera la paix". La foule était en grande majorité composée de membres de la communauté sioniste religieuse.

Ben Gvir a fait valoir que l'évacuation des implantations et de ses 8000 habitants lors du désengagement unilatéral de 2005 avait entraîné des actes de terrorisme et des tirs de roquettes depuis le territoire contre les citoyens israéliens, qui ont culminé avec les massacres du 7 octobre. Peu de temps après, le Hamas a évincé la faction Fatah de l'Autorité palestinienne et a pris le pouvoir à Gaza en 2007, ce qui a incité Israël et l'Égypte à imposer un blocus pour limiter la capacité du groupe terroriste à s'armer.

Soutenant l'idée d'inciter les Palestiniens à quitter Gaza, Ben Gvir a ajouté : "Nous devons rentrer chez nous, gouverner le territoire et offrir une solution morale et logique au problème humanitaire : encourager l'émigration et [adopter] une loi sur la peine de mort [pour les personnes condamnées pour terrorisme]".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas participé à la conférence et a répété samedi qu'il était opposé à la réinstallation d'implantations dans la bande de Gaza, soulignant que ce n'était pas la politique du gouvernement.

Il a ajouté que les députés et les ministres étaient autorisés à exprimer leur opinion, insistant toutefois que la politique d'Israël concernant la bande de Gaza après la guerre était définie par l'ensemble du cabinet de sécurité et qu'aucune décision concernant un retour à Gaza n'avait été prise.