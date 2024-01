Des responsables de la sécurité de pays arabes ont tenu une réunion secrète pour discuter de l'après-guerre à Gaza

Des hauts responsables de la sécurité nationale d'Arabie saoudite, de Jordanie, d'Égypte et de l'Autorité palestinienne se sont réunis en secret à Riyad il y a dix jours. Cette rencontre visait à élaborer des stratégies pour l'après-conflit à Gaza, révèlent trois sources informées à Axios. Les discussions ont porté sur l'intégration de l'Autorité palestinienne dans la gouvernance après le conflit avec le Hamas.

Selon Axios, cette réunion indique une collaboration croissante entre l'Arabie saoudite et l'Autorité palestinienne, dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas. Organisée par Musaed bin Mohammed al-Aiban, conseiller saoudien à la sécurité nationale, la réunion a vu la participation de Majed Faraj, chef des services de renseignement palestiniens, ainsi que de ses homologues égyptien et jordanien. Des sources citées par Axios affirment que des responsables israéliens et américains étaient au courant de cette réunion et en ont reçu un compte rendu. Les discussions auraient souligné la nécessité pour l'Autorité palestinienne d'entreprendre des réformes substantielles pour revigorer son leadership politique. Il a également été question d'une redistribution de l'autorité, réduisant la centralisation sous le président palestinien Abbas au profit du futur Premier ministre.

L'Arabie saoudite aurait exprimé son intention de poursuivre la normalisation avec Israël, à condition que des mesures concrètes et irrévocables soient prises en faveur de la création d'un État palestinien. Ce rapport intervient dans un contexte de négociations tendues entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu de deux mois et un accord sur les otages.