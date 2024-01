Arrivée en Israël de l'envoyée spéciale de l'ONU sur la question des violences sexuelles

L'envoyée spéciale de l'ONU pour les questions de violence sexuelle dans les zones de conflit, Pramila Patten, a entamé lundi sa visite en Israël, où elle a eu plusieurs réunions au ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Invitée par l'État hébreu, Patten cherche à évaluer l'ampleur des atrocités et à porter les crimes du Hamas à la connaissance des autorités compétentes. Sa visite survient alors que des entités des Nations Unies, comme ONU-Femmes, semblent ignorer les rapports sur des cas graves découverts.

Durant sa visite, Patten rencontrera des survivants, des témoins, des personnels soignants et des forces de sécurité pour collecter des témoignages sur les violences sexuelles perpétrées par le Hamas contre des femmes et des hommes durant l'attaque du 7 octobre. Avec sa délégation, elle rencontrera également dans les prochains jours des représentants du gouvernement et de la société civile, et visitera des localités du sud d'Israël, cibles des attaques terroristes du Hamas le 7 octobre, accompagnée d'experts professionnels. Patten présentera ensuite les résultats de sa visite au Secrétaire général de l'ONU, contribuant ainsi à la rédaction d'une partie du rapport annuel sur les crimes sexuels relatif aux événements du 7 octobre.