Un employé de l'Unrwa à Gaza sur dix est lié à des groupes terroristes (WSJ)

Environ 10 % de l'ensemble du personnel de l'Unrwa à Gaza ont des liens avec des groupes terroristes, selon des rapports de renseignement examinés par le Wall Street Journal. Douze employés de l'Office de secours et de travaux des Nations unies ont pris part au massacre d'Israéliens dans le sud de l'Etat hébreu, le 7 octobre, selon le dossier des services de renseignement. Parmi eux, deux ont participé à l'enlèvement d'Israéliens, deux autres ont été localisés sur les sites où des dizaines de civils israéliens ont été tués par balles, tandis que d'autres ont coordonné la logistique de l'assaut, notamment en se procurant des armes.

Les informations contenues dans les rapports de renseignement, fondées sur ce qu'un fonctionnaire a décrit comme des renseignements très sensibles, ainsi que sur des données de localisation de téléphones portables, des interrogatoires de membres du Hamas capturés et des documents récupérés sur des terroristes éliminés, entre autres, ont fait partie d'un briefing donné par Israël à des responsables américains qui a conduit Washington et d'autres à suspendre l'aide à l'Unrwa.

Les estimations des services de renseignement communiquées aux États-Unis concluent qu'environ 1 200 des quelque 12 000 employés de l'Unrwa à Gaza ont des liens avec le Hamas ou le Jihad islamique palestinien, et qu'environ la moitié d'entre eux ont des parents proches qui appartiennent à ces groupes terroristes.

"Le problème de l'Unrwa ne se limite pas à quelques pommes pourries impliquées dans le massacre du 7 octobre", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement israélien. "L'institution dans son ensemble est un refuge pour l'idéologie radicale du Hamas. Depuis le 7 octobre, l'Unrwa est devenue l'une des voix les plus fortes pour dénoncer l'impact des combats acharnés sur les Palestiniens de l'enclave, où les autorités affirment que plus de 26 000 personnes ont été tuées. L'Unrwa affirme qu'au moins 152 membres de son personnel ont été tués dans le conflit. L'agence est également le principal pilier des opérations d'acheminement de l'aide alimentaire, des médicaments et d'autres fournitures humanitaires à Gaza.

Abed Rahim Khatib/Flash90

L'Unrwa s'occupe de plus de 5 millions de Palestiniens dans des quartiers de réfugiés densément peuplés au Moyen-Orient, notamment en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Mais ses opérations les plus importantes se déroulent à Gaza, où elle s'occupe d'environ 80 % de la population locale et gère des centaines d'écoles et des dizaines de cliniques.

Israël affirme avoir constaté des liens de plus en plus étroits entre l'Unrwa et le Hamas depuis que le groupe terroriste a renforcé son emprise sur Gaza en 2007. L'Unrwa a admis avoir trouvé des armes du Hamas stockées dans des écoles et Israël a déclaré à plusieurs reprises que des tunnels du Hamas passaient sous des bâtiments de l'agence onusienne.

Depuis le 7 octobre, le Hamas a volé pour plus d'un million de dollars de fournitures de l'Unrwa, notamment du carburant et des camions, selon le rapport qui souligné que les agents du Hamas sont si profondément imbriqués dans l'entreprise d'acheminement de l'aide de l'Unrwa qu'ils coordonnent les transferts pour le compte de l'organisation.