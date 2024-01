"Au moins la moitié des terroristes du Hamas ont été tués ou blessés" (Gallant à la frontière avec Gaza)

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant s'est entretenu lundi avec les combattants en service dans les localités proches de Gaza et qui assistent les soldats dans la bande de Gaza. "Un quart des terroristes du Hamas ont été éliminés et au moins un autre quart a été blessé. Nous devons persévérer et maintenir l'unité pour gagner", a déclaré Gallant aux combattants.

"Nous sommes dans une guerre de longue haleine, mais à la fin nous détruierons le Hamas. Nous devons aller jusqu'au moment où nous éliminerons cette organisation en tant qu'organisation militaire capable de produire des attaques contre l'Etat d'Israël et en tant que système politique", a-t-il ajouté.

Ce lundi après-midi, un large barrage de roquettes a été tiré depuis Khan Yunès vers le centre d'Israël et la région de Tel-Aviv, où une dizaine de missiles ont été interceptés.