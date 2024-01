Gaza : le Hamas tente de reprendre le contrôle du nord du territoire

Après 115 jours de guerre et plus de trois mois d'opération terrestre dans la bande de Gaza, le renseignement militaire constate que le Hamas tente de se réinstaller dans le nord du territoire en contrôlant civilement la zone, particulièrement Jabaliya. Les membres du groupe terroriste, qui veillent à se promener sans armes, tentent notamment de prendre le contrôle de la distribution de l'aide humanitaire entrante, dans le but de redonner à l'organisation une certaine forme de gouvernance et d'influence sur la population.

C'est bien connu, la nature a horreur du vide, et comme Israël ne produit pas d'alternative au Hamas dans la région pour le moment, les terroristes en profitent pour renouveler leur mainmise sur les zones où l'armée n'opère plus. Au début de son incursion terrestre, l'armée israélienne a concentré ses opérations dans le nord du territoire, avant de s'en retirer mi-décembre en annonçant qu'en dehors de quelques poches de résistance, la zone était désormais "nettoyée" et sous contrôle. 200 000 Gazaouis sont restés dans le nord tout au long des combats, tandis qu'1,5 million sont toujours déplacés dans le sud.

Si Tsahal parvient méthodiquement à démanteler les bataillons militaires du Hamas, les tentatives de l'organisation terroriste pour reprendre pied dans le nord de la bande de Gaza sont révélatrices des difficultés de l'armée à détruire le Hamas en tant que cadre gouvernemental.

Les responsables sécuritaires estiment qu'il faudra encore quelques jours pour achever la prise de contrôle militaire de Khan Yunès au sud, où se trouveraient les dirigeants du Hamas ainsi que les otages. L'armée concentrera ensuite ses opérations à Rafah, à la frontière égyptienne.