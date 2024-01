La France condamne la conférence appelant au retour des Israéliens à Gaza

La France a condamné lundi la tenue dimanche à Jérusalem d'une conférence "favorisant l'installation de colonies à Gaza et le transfert de la population palestinienne de Gaza hors de ce territoire", à laquelle ont participé une dizaine de ministres du gouvernement israélien.

Devant des milliers de militants de droite enthousiastes, douze ministres du gouvernement et quinze députés de la coalition ont appelé dimanche à reconstruire les implantations juives israéliennes au cœur de la bande de Gaza.

"La France rappelle à cet égard que la Cour internationale de Justice a récemment affirmé l'obligation pour Israël de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et sanctionner ce type de propos. Il n’appartient pas au gouvernement israélien de décider où les Palestiniens doivent vivre sur leurs terres. L’avenir de la bande de Gaza et de ses habitants résidera dans un État palestinien unifié, vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël", précise le communiqué.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas participé à la conférence et a répété qu'il était opposé à la réinstallation d'implantations dans la bande de Gaza, soulignant que ce n'était pas la politique du gouvernement.