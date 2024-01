"Les terroristes m'ont attaché les pieds et les mains et m'ont traînée jusqu'à Gaza", raconte Amit Soussana, ex-otage

Amit Soussana, qui a été libérée de captivité après 55 jours passés aux mains du Hamas, s'est exprimée lundi pour la première fois, devant les médias étrangers. Elle a notamment raconté la lutte contre les terroristes qui l'ont kidnappée et emmenée à Gaza, après l'avoir fait sortir de force de l'armoire où elle s'était réfugiée à son domicile de Kfar Azza.

"Ils m'ont emmenée à pied du kibboutz jusqu'à la frontière de la bande de Gaza", a-t-elle expliqué. "C'était très violent. J'ai continué à résister jusqu'à ce qu'ils finissent par m'attacher les mains et les pieds et me traîner par terre. Il leur a fallu plus d'une heure pour m'emmener à la frontière. J'ai été battue. Tout mon visage et mon corps étaient enflés", a-t-elle dit.

La jeune femme a également partagé les conditions difficiles de vie dans le tunnel où elle avait été détenue.

"Nous avons été détenus dans des conditions si inhumaines. Aucun être humain ne devrait être soumis à un traitement aussi cruel et impitoyable. Être prisonnier du Hamas, c’est avoir peur de sourire à chaque instant. Quand on est prisonnier du Hamas, on est toujours à cran. Les choses peuvent mal tourner à tout moment. Il est interdit de parler, il est interdit de pleurer, et même de se réconforter dans les moments durs", a-t-elle dit.

Elle a aussi révélé aux médias étrangers la démolition de sa maison par les terroristes du Hamas.

"J'ai été terrorisée émotionnellement et physiquement pendant mes 55 jours de captivité, avec le sentiment que chaque instant pourrait être le dernier. Chaque seconde me semblait une éternité", a déclaré Amit.

"J'espère que les otages parviendront à garder leur foi vivante et à rester fortes. Mais même les âmes les plus coriaces ne peuvent pas tenir aussi longtemps", a-t-elle conclu.

Plus de 130 personnes sont encore retenues à Gaza.