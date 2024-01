7 octobre : Pramilla Patten, secrétaire générale adjointe de l'ONU exhorte les victimes de violence sexuelle à briser le silence

La Première Dame israélienne, Michal Herzog, a rencontré lundi Pramilla Patten, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Représentante spéciale sur la violence sexuelle dans les conflits, en visite en Israël dans le cadre d'une enquête sur les violences sexuelles perpétrées par le Hamas le 7 octobre.

"Je suis ici pour exprimer ma solidarité avec le gouvernement d'Israël, le peuple d'Israël, les familles des victimes et les familles des otages. La violence sexuelle est l’un des crimes les plus odieux avec des conséquences dévastatrices qui se répercutent à travers les générations. La violence sexuelle utilisée comme tactique de terrorisme, comme tactique de guerre, vise à déstabiliser, à semer la peur, à humilier, à déshumaniser non seulement les victimes, mais aussi les familles, les sociétés, la nation ou l'ennemi", a-t-elle déclaré.

Amos Ben-Gershom (GPO)

"C'est le silence des survivantes, qui par honte et crainte de la stigmatisation, ne signalent pas avoir subi des violences sexuelles, qui fait que ces violences sont si puissantes, si efficaces : les auteurs estiment que les victimes ne porteront pas plainte et qu'ils seront libres en toute impunité", a-t-elle poursuivi.

Mme Patten a exhorté les victimes qui ont survécu au massacre à briser le silence.

"Il n’y a pas de place pour de tels crimes sur les champs de bataille du 21e siècle. Je suis ici pour une semaine, je suis prête à vous rencontrer dans un environnement propice à écouter vos histoires. Le monde a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé le 7 octobre", a-t-elle indiqué.

Mme Herzog et Mme Patten ont ensuite rencontré un certain nombre d'experts israéliens de premier plan de la société civile, juridiques et médicaux dans le domaine des droits des femmes.

​