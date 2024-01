Jénine : Tsahal élimine trois terroristes qui s'étaient cachés dans un hôpital

Une force spéciale de Tsahal a éliminé, mardi, mardi trois terroristes palestiniens lors d'une opération ciblée dans l'hôpital Ibn Sina de Jénine, en Cisjordanie. Les trois hommes, Muhammad Jalamna et les deux frères Muhammad et Bassel Alghazawi, appartenaient aux Brigades Ezzedine Al-Qasam et Al-Quds.

Dans une déclaration commune, l'armée, le service de sécurité intérieure du Shin Bet et la police ont indiqué qu'"un groupe de terroristes armés du Hamas qui se cachait dans l'hôpital 'Ivan Sina' de la ville de Jénine et qui prévoyait de perpétrer un attentat de façon imminente, a été mis en échec."

Selon le communiqué, Muhammad Jalamana, membre du Hamas, était engagé ces derniers temps dans la promotion d'activités terroristes importantes. Une arme à feu a été trouvée sur lui et saisie par les forces de l'ordre. Jalamana, 27 ans, entretenait des contacts avec le quartier général du Hamas à l'étranger et a même été blessé en tentant de mener un attentat à la voiture piégée. En outre, "Jalamana a transféré des armes et des munitions à des agents terroristes afin de promouvoir des fusillades et a planifié un raid inspiré des événements du 7 octobre", précisent encore les forces israéliennes.

"Depuis longtemps, un grand nombre de personnes recherchées se cachent dans les hôpitaux et les utilisent comme base pour planifier des activités terroristes et commettre des attentats, tout en pensant que les hôpitaux serviront de protection contre les activités des forces de sécurité. Il s'agit là d'un autre exemple de l'utilisation cynique par les organisations terroristes d'espaces civils et d'hôpitaux comme abris et boucliers humains", ont ajouté l'armée, la police et le Shin Bet.