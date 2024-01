Sur invitation du Congr√®s : le pr√©sident de la Knesset en visite officielle aux √Čtats-Unis avec des familles d'otages

Le pr√©sident de la Knesset, Amir Ohana, s'envolera la semaine prochaine pour une visite officielle aux √Čtats-Unis, o√Ļ il devrait rencontrer le Pr√©sident de la Chambre des repr√©sentants am√©ricaine, Mike Johnson. Ohana a invit√© √† se joindre √† lui Thomas Hand, le p√®re d'Emily, √Ęg√©e de 9 ans et r√©cemment lib√©r√©e de la captivit√© du Hamas, Zvika et Efrat Mor, les parents d'Eitan Mor qui est toujours en captivit√©, ainsi qu'Ali Alziadneh, dont les neveux Aisha et Bilal ont √©t√© lib√©r√©s tandis que son fr√®re Youssef et son neveu Hamza restent captifs. Selon la Knesset, l'objectif de la visite de la d√©l√©gation qui accompagnera Ohana est de renforcer le climat parlementaire, politique et informatif aux √Čtats-Unis aupr√®s des l√©gislateurs et des d√©cideurs politiques en faveur des objectifs de la guerre.