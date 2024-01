Otages : le Hamas maintient sa demande de retrait de Tsahal de Gaza comme préalable à tout accord

Le Hamas a semblé rejeter un nouveau cadre pour un échange d'otages avec Israël, lundi soir, exigeant la fin de la guerre, même par étapes, et le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza, avant de conclure un accord. Dans une déclaration commune avec le Front populaire de libération de la Palestine, Taher al-Nunu, un haut responsable du Hamas, a souligné la recherche d'un "cessez-le-feu complet et global" à Gaza, et non une trêve temporaire, une fois que "l'agression israélienne" aura cessé.

Cette position semble en contradiction avec les déclarations antérieures du Premier ministre qatari, qui suggérait une évolution du Hamas vers une demande de cessez-le-feu moins stricte. Les médias israéliens ont rapporté que les négociateurs israéliens à Paris ont accepté dimanche un cadre d'accord pour la libération des otages, élaboré avec l'aide de responsables américains, qataris et égyptiens. Ce cadre, bien qu'accepté par Israël, ne garantit pas un cessez-le-feu permanent. Selon NBC News, le projet d'accord a été présenté au Hamas lundi.

Selon le projet d'accord, tous les otages israéliens étaient libérés par étapes, avec d'abord les femmes, les enfants, les personnes âgées et les malades. Des pauses progressives dans le conflit étaient ensuite envisagées, avec des concessions d'Israël comme l'augmentation de l'aide à Gaza et la libération d'un grand nombre de prisonniers palestiniens. Channel 12 rapporte que l'offre incluait une pause de 45 jours dans les combats, avec la libération initiale de 35 à 40 otages, suivie par la libération de 100 à 250 prisonniers palestiniens pour chaque otage libéré. Les détails d'une deuxième phase de libération des soldats et civils israéliens, en échange d'un nombre encore plus important de prisonniers palestiniens, devaient être discutés au cours des 30 premiers jours de trêve.

Lors des discussions à Paris, les chefs du Mossad et du Shin Bet ont exprimé leur flexibilité concernant la durée de la pause dans les combats et le nombre de prisonniers libérés, mais ont refusé de mettre fin à la guerre. Lors d'une conférence de presse, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a qualifié la proposition de "forte et convaincante", mais a souligné que la décision finale revenait au Hamas. Le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a exprimé un optimisme prudent au Conseil atlantique à Washington, suggérant une amélioration par rapport à la situation antérieure. Actuellement, 132 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent en captivité à Gaza.