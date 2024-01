Guerre à Gaza : Israël tente d'apaiser les tensions avec l'Égypte

Jérusalem a informé le Caire que les opérations limitées menées sur le corridor de Philadelphie, la bande qui fait office de frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte ne changeraient pas et que la coordination sécuritaire se poursuivrait sur cette question dans les prochains jours, a rapporté le journal libanais Al-Akhbar, un média proche du Hezbollah.

D'après le journal, Le Caire a demandé à des hauts responsables israéliens de prouver l'existence de tunnels du côté palestinien de ce corridor, qui permettraient de passer au côté égyptien, notamment après la demande israélienne d'élargir les opérations terrestres vers Rafah. Israël avait semblé reproché aux Egyptiens de ne pas en faire assez pour surveiller des tunnels potentiels reliant le Sinaï à la bande de Gaza et permettant la contrebande d'armes, ainsi que le passage de terroristes. Mais selon les sources, les responsables israéliens sont revenus sur leurs affirmations, tout en soulignant la nécessité de renforcer la surveillance dans la zone et de ne permettre à personne de sortir sans coordination, en raison de la possibilité que des otages soient transportés vers le côté égyptien de la frontière.

Selon le site d'information Axios, le directeur du service de sécurité intérieure du Shin Bet Ronen Bar, s'est rendu au Caire lundi pour rencontrer le chef des services de renseignements égyptiens, Abbas Kamel, alors que les relations entre Jérusalem et le Caire se sont tendues dans le contexte de la guerre contre le Hamas à Gaza. Selon deux sources israéliennes citées par Axios, les discussions ont porté notamment sur les opérations militaires près de la frontière égyptienne et sur les projets d'après-guerre. Des tensions sont notamment apparues après des opérations israéliennes menées à Rafah, à la frontière avec l'Egypte, et après les demandes de Jérusalem de contrôler le corridor de Philadelphie.