Accord sur les otages : "Nous ne libérerons en aucun cas des milliers de terroristes", assure Netanyahou

Israël ne conclura jamais d'accord avec le Hamas impliquant la libération de milliers de terroriste palestiniens, a assuré Benjamin Netanyahou ce mardi. Cette clarification du Premier ministre intervient après des informations relayées lundi dans les médias, portant sur les termes de l'accord pour la libération d'otages discuté à Paris entre les chefs des renseignements israélien, américain et égyptien ainsi que le Premier ministre du Qatar.

Selon les détails divulgués, la libération des otages interviendrait par étapes, la première prévoyant le retour de 35 captifs contre la libération de 100 à 250 prisonniers sécuritaires palestiniens pour chacun d'eux, soit un total de 4 000 terroristes relâchés à l'issue de cette première phase.

"J'entends des déclarations sur toutes sortes d'accords, je tiens donc à clarifier que nous ne mettrons fin à cette guerre qu'avec la réalisation de tous nos objectifs, c'est-à-dire l'élimination du Hamas, le retour de tous nos otages et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël", a déclaré le chef du gouvernement en visite à l'académie de préparation militaire de l'implantation d'Eli, en Cisjordanie. "Nous ne retirerons pas Tsahal de la bande de Gaza, et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes. Rien de tout cela n’arrivera. Ce qui arrivera, en revanche, sera notre victoire absolue", a-t-il ajouté.

Le Hamas a déclaré ce mardi qu'il allait examiner les termes de l'accord préparé à Paris, tandis que le Jihad islamique, qui détient une partie des otages encore à Gaza, a affirmé qu'il n'y aurait aucune négociation avant un cessez-le-feu total et le retrait de Tsahal du territoire. Des revendications qui font écho à celles également mises en avant par le Hamas jusqu'ici.

Le ministre et chef du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben Gvir a d'ores et déjà laissé entendre qu'il pourrait se retirer de la coalition en cas d'accord avec l'organisation terroriste sur une trêve prolongée des combats. Pour éviter dans ce cas la chute du gouvernement, Yaïr Lapid a rapidement annocné qu'en cas de départ de Ben Gvir, il accepterait de rejoindre le gouvernement d'urgence pour un court laps de temps.