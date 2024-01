Antisémitisme : Arthur réclame le retrait d'une juriste franco-palestinienne d'un classement Forbes

L'animateur et producteur Arthur est monté au créneau lundi pour réclamer que la juriste franco-palestinienne Rima Hassan, connue pour ses positions hostiles à Israël, soit exclue du dernier classement Forbes France des 40 femmes de l'année 2023.

Celle qui travaillait jusque récemment comme rapporteuse à la Cour nationale du droit d'asile et qui a fondé l'Observatoire des camps de réfugiés ainsi qu'un collectif baptisé Action Palestinien France, accuse Israël de perpétrer un "génocide" à Gaza. Elle s'était déjà illustrée après le 7 octobre en justifiant les attaques du Hamas par un acte de résistance. "Ce qui se passe aujourd'hui se contextualise dans 75 ans de rapports d'oppression, de colonisation", avait-elle déclaré. Plus tard, elle avait qualifié les actions du groupe terroriste de "légitimes" au regard du droit international.

Autant d'éléments qui ont poussé Arthur à dénoncer sur Instagram la distinction accordée à Rima Hassan. "Si vous voulez apparaître dans le prochain classement Forbes France, le plus simple est de faire l'apologie du terrorisme et d'être une antisémite patentée (...) L'antisémitisme et l'apologie du terrorisme sont les nouveaux symboles de la réussite." Le Crif s'est joint à l'animateur pour réclamer la suppression de la juriste du classement.

Celle-ci n'a pas tardé à réagir sur X et indiqué qu'elle envisageait des poursuites contre Arthur. "Voir Arthur s'n prendre à une femme palestinienne juste parce qu'elle est récompensée pour son travail et son parcours et utiliser son influence pour me faire sauter de ce classement (...) ça en dit long sur le sexisme et le racisme de ce boomer", a-t-elle écrit.

Depuis le 7 octobre, Arthur est encore plus impliqué dans la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël. Des positions qui lui valent de très nombreuses menaces et l'amènent à être placé sous protection policière renforcée.