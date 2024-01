Le juteux business des permis de passage clandestins vers l'Egypte vendus aux Gazaouis

Le désespoir des Palestiniens comme fond de commerce. Selon une enquête menée par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en coopération avec le média indépendant en ligne égyptien Saheeh Masr et relayée par Le Monde, le passage de Gazaouis vers l'Egypte est devenu un business particulièrement lucratif. De plus en plus de courtiers indépendants et d'agences de voyages ayant pignon sur rue proposent ainsi des permis de passage via Rafah, vendus entre 4 500 et 10 000 dollars (entre 4 100 et 9 200 euros). Plutôt que de rester sur liste d'attente - ouverte en priorité aux binationaux et aux Palestiniens blessés - pour pouvoir quitter Gaza, nombre de Palestiniens vendent effets personnels et bijoux pour rassembler les sommes nécessaires à leur départ du territoire en guerre. La plupart des transactions se soldent néanmoins par des arnaques, laissant les candidats à l'exil complètement démunis.

Le procédé n'est toutefois pas nouveau. Ce système parallèle permettant aux Gazaouis d’acheter des permis de passage vers l’Egypte ne date pas d'aujourd'hui. Il a vu le jour avec l’arrivée au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2007, et l'ouverture aléatoire du point de passage de Rafah qui en a découlé.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par les attaques du 7 octobre, et la fermeture du terminal de Rafah qui en a résulté, ces permis clandestins permettent à environ 200 Palestiniens et Egyptiens de rallier l'Egypte chaque jour.