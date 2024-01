L'armée israélienne annonce la mort de trois nouveaux soldats tombés à Gaza

L'armée israélienne a annoncé mercredi matin la mort de trois nouveaux soldats tombés au combat dans la bande de Gaza portant leur nombre à 223 depuis le début de l'opération terrestre dans le territoire palestinien et à 560 depuis les attaques sanglantes du 7 octobre.

Le major réserviste Netzer Simchi, 30 ans, de Masad, soldat du 87e bataillon de la 14e brigade a été tué mardi lors des combats dans le nord de la bande de Gaza.

Le capitaine réserviste Gavriel Shani, 28 ans, de Eli, commandant d'équipe du 6646e bataillon de la 646e brigade a été tué lors d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza.

L'adjudant réserviste Yuval Nir, 43 ans, de Kfar Etzion, soldat du 6646e bataillon de la 646e brigade a été tué los d'une bataille dans le sud de la bande de Gaza.

Lors de la bataille au cours de laquelle le capitaine Gavriel Shani et l'adjudant Yuval Nir ont été tués, deux soldats de réserve du même bataillon ont été grièvement blessés. De plus, un soldat de l'unité commando de la brigade parachutiste a quant à lui été grièvement blessé lors des combats dans le centre du territoire palestinien et deux autres soldats du bataillon Shaked de la brigade Givati ont été grièvement blessés dans le nord.

IDF Spokesperson

Vendredi, l'armée israélienne annonçait la mort du sergent-major réserviste Eliran Yeger, 36 ans, de Tel Aviv, soldat du 8170e bataillon du génie de la brigade Givati, tué jeudi lors des combats dans le sud de la bande de Gaza.