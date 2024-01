Les combats se poursuivent dans le nord et le centre de la bande de Gaza

Au cours des derni√®res 24 heures, les forces isra√©liennes ont men√© plusieurs batailles dans le nord de la bande de Gaza lors desquelles plus de quinze terroristes du Hamas ont √©t√© √©limin√©s, a indiqu√© Tsahal. De plus, une dizaine de membres du Jihad islamique qui op√©raient √† partir d'une √©cole ont √©t√© arr√™t√©s et des roquettes trouv√©es dans l'√©tablissement. En outre, les soldats ont fouill√© les b√Ętiments militaires dans la r√©gion et ont trouv√© de nombreuses armes, ainsi que des documents et du mat√©riel militaire de l'organisation terroriste Hamas. Dans le centre de Gaza, plus de dix terroristes arm√©s ont √©t√© √©limin√©s en moins d'une heure, parmi les nombreux terroristes √©limin√©s dans la r√©gion.