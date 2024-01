"Est-ce la famine dont on parle ?" : un marchand de shawarmas ne désemplit pas à Gaza

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié sur son compte X en langue arabe une vidéo montrant une foule de Gazaouis faisant la queue à Rafah, non pas pour recevoir de l’aide humanitaire, mais pour acheter des shawarmas dans une échoppe qui ne désemplit pas malgré la guerre. Alors que le monde craint une crise humanitaire et alerte sur une famine qui règnerait à Gaza, le ministère a légendé son tweet par : "Est-ce la famine dont on parle ?".

Dans le même temps, des habitants de Rafah protestent contre les prix qui ont grimpé en flèche depuis le début du conflit en raison du manque de concurrence entre les commerçants et de leur connexion avec le Hamas empêchant le respect des prix.

https://twitter.com/i/web/status/1752615529217397031 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Parmi les produits dont le prix a flambé, on peut noter le coût élevé des tentes, devenues un produit de première nécessité pour les nombreux évacués qui se rassemblent dans le sud de la bande de Gaza. La région de Rafah est d’ailleurs surnommée "petit Gaza", avec au moins 1,3 million de Gazaouis qui y résident actuellement, selon les dernières données publiées.