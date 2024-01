Le Hamas a tenté d’utiliser des coursiers israéliens pour livrer des armes et des explosifs

Le service de sécurité intérieure du Shin Bet a révélé mercredi avoir démantelé un réseau du Hamas dans la bande de Gaza qui a tenté d’utiliser à leur insu des citoyens israéliens comme livreurs d’explosifs et d’armes destinés à mener des attaques en territoire israélien. Des profils Facebook d’hommes et de femmes, gérés par le Hamas, publiaient des annonces de recherche de coursiers. Les Israéliens ainsi recrutés étaient appelés à effectuer des tâches telles que livrer des colis, recevoir de l'argent, acheter des cadeaux et les déposer à différents endroits. Parmi les lieux de livraison figuraient une synagogue, un cimetière et des appartements privés dans tout Israël.

Le 18 décembre dernier, les forces israéliennes ont pris d’assaut un bureau du Hamas dans la bande de Gaza dans lequel se trouvaient des ordinateurs et des documents contenant des informations sur les infrastructures terroristes qui opéraient contre Israël avant même la guerre et qui utilisaient ces procédés.

Shin Bet Spokesperson

Les services de renseignements estiment que les "livreurs" israéliens étaient destinés à être utilisés pour transférer des colis contenant des armes et des explosifs devant servir à des attaques terroristes en Israël.