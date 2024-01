"Il faut détruire le Hamas, restez à Gaza" : de plus en plus de Gazaouis interpellent les soldats israéliens

Plus de 100 000 Gazaouis ont traversé la semaine dernière le corridor humanitaire ouvert par l'armée israélienne à la sortie ouest du camp de réfugiés de Khan Younès. Dans des vidéos provenant du point de contrôle des soldats de la brigade Givati, établi ce mois-ci, on peut voir parfois les résidents de Gaza s'arrêter et bénir les soldats de Tsahal.

Dans l'une des vidéos publiées aujourd'hui, un Gazaoui s'adresse en hébreu aux soldats de Tsahal, tenant sa carte d'identité, et dit : "Que Dieu vous bénisse". À un moment donné, le nom de l'UNRWA est mentionné dans la conversation, et on entend des Gazaouis affirmer : "Maudite soit l'UNRWA". Dans une autre vidéo, publiée par le porte-parole de Tsahal en arabe, Avichai Adraee, on voit des foules quitter Khan Younès et certains maudissent le Hamas. "Les Gazaouis détestent le Hamas, qui est la seule cause de toute la souffrance et la destruction dans la bande de Gaza", a déclaré Adraee.

Dans une autre vidéo publiée ce matin, un réfugié gazaoui désespéré, en route de Khan Younès à Rafah, critique les dirigeants du Hamas devant les soldats de Tsahal. "Haniyeh mange au restaurant en Turquie, Sinwar mange de la viande sous terre, et nous mangeons des balles dans la tête. Ne partez pas d'ici", dit-il en hébreu.

Dans d'autres vidéos de Khan Younès, publiées par Tsahal ces dernières semaines, on voit des foules de Gazaouis dans le corridor humanitaire à l'ouest de Khan Younès criant "ךe peuple veut renverser le Hamas".

Le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Rassan Alian, a déclaré à ce sujet que "ces derniers jours, nous voyons de plus en plus de critiques publiques exprimées par les résidents de Gaza contre l'organisation terroriste Hamas. Les habitants de la bande préfèrent à juste titre leur bien-être et la sécurité de leurs enfants à la poursuite du renforcement militaire du Hamas et des actes terroristes qui nuisent à eux et à leur avenir".