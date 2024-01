7 octobre : l’association Summit Institute aide les survivants et les soldats à soigner les douleurs de l’âme

Depuis le 7 octobre, la santé mentale des Israéliens a été fortement mise à mal. Pour ceux qui ont été directement touchés par les terribles massacres du Hamas sur le territoire, jusque dans leurs habitations, le constat est bien pire et les conséquences à long terme encore sous-estimées. Summit Institute, une association qui prend en charge la population souffrant de problèmes de santé mentale depuis 1973 a créé, entre autres, une clinique spécialement dédiée aux habitants du kibboutz Reim qui ont payé un lourd tribut de la guerre. Une thérapie adaptée aux besoins de chacun est proposée une fois par semaine par des professionnels de la santé, à Tel-Aviv, où les résidents ont été relogés temporairement. En outre, à Jérusalem, Summit Institute offre aux soldats atteints de stress post-traumatique un traitement et des séances avec des psychologues. Reportage.

Les professionnels de la santé mentale se sont d’abord rendus à Eilat où avaient été déplacés les membres du kibboutz Reim, puis ils les ont suivis dans le sud de Tel-Aviv, où deux bâtiments ont été mis à leur disposition avant qu’ils ne puissent revenir vivre chez eux. A proximité de leurs habitations, Summit Institute a conçu une clinique spécialement à leur égard.

Summit Institute

"Les personnes du kibboutz que nous accueillons à la clinique présentent toutes sortes de traumatismes. Nous nous occupons déjà de 120 familles qui vivent en bordure de Gaza. La guerre nous a vraiment pris par surprise. Le 8 octobre, de manière soudaine, nous avons dû gérer ces familles qui étaient dispersées dans des hôtels, chez des proches etc. Nous avons donc rapidement monté un projet et, en un mois et demi, nous avons rendu visite à toutes ces familles pour leur apporter l’aide dont elles avaient besoin, après le traumatisme qu’elles ont vécu de près", raconte à i24NEWS Yoni Bogat, PDG du Summit Institute.

Au kibboutz Reim, plus de 200 personnes ont été tuées et des centaines d’autres blessées et emmenées à Gaza par les terroristes du Hamas. Pour l’heure, une cinquantaine de survivants ont droit aux soins de Summit Institute. "Nous prenons en charge les adultes comme les enfants. Nous essayons de déterminer quelles sont les personnes les plus nécessiteuses, afin de les aider au mieux à reprendre une vie normale et à se réinsérer dans la société", indique Yoni Bogat.

Des traumatismes profondéments ancrés

La plupart des résidents souffrent directement des événements du 7 octobre. Cette souffrance se manifeste par des flashbacks, des angoisses, des cauchemars ou encore de vrais traumatismes. Pour d’autres, la détresse n’est pas visible mais elle se traduit par des difficultés à vivre et à effectuer les activités du quotidien, qui étaient auparavant tout à fait banales.

"Nous avons dans notre équipe une assistante sociale qui habite au kibboutz Be’eri. Le 7 octobre, elle est restée seule pendant 24h dans le mamad (pièce protégée) avec ses trois filles. Quand je suis allé la voir à la mer Morte où elle était relogée, elle m’a raconté que les terroristes brûlaient les maisons pour les forcer à sortir des mamadim. Tout en tenant la porte, elle s’est demandé pendant toutes ces heures comment elle pourrait sauter du 2e étage avec ses filles afin d’échapper au Hamas. En outre, une habitante de Reim nous a raconté le traumatisme laissé par le fait de devoir faire ses besoins dans le mamad devant d’autres personnes. Ces exemples semblent anecdotiques mais ils laissent une trace indélébile dans l’âme des victimes. C’est pour cela que nous les encourageons à extérioriser ces douleurs", explique Yoni, qui assure que la plupart des habitants de Reim ne rêvent que d’une chose : retrouver leur environnement.

Summit Institute

Par ailleurs, une unité spéciale a été créée uniquement pour les soldats de Tsahal qui souffrent de stress post-traumatique lié à la guerre à Gaza. Trois appartements dans la région de Jérusalem seront affectés à ces soldats, pour les aider à se libérer de tous leurs symptômes issus des scènes de combat. Ils pourront y vivre le temps de se ressourcer et de récupérer leurs capacités. Ils recevront également la visite de psychologues. Les soldats qui font le choix d'habiter chez eux pourront eux aussi bénéficier des traitements et des aides proposés.

"Ce programme a été réalisé en coopération avec le ministère de la Défense, qui le finance de moitié et qui nous a mis en relation avec les soldats souffrants. Le projet a donc besoin des dons du public pour fonctionner correctement", indique Yoni Bogat.

Prochainement, la clinique espère pouvoir faire bénéficier d'autres résidents des localités proches de la frontière avec Gaza du programme d’aides psychologiques.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS