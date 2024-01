Maya et Itay Regev, anciens otages du Hamas, racontent leur calvaire à une délégation de l'ONU

Une délégation d'ambassadeurs des Nations Unies, dirigée par le représentant d'Israël à l'ONU Gilad Erdan, a rencontré mercredi Maya et Itay Regev, enlevés par le groupe terroriste Hamas lors du Nova Music Festival et libérés lors d'un échange en novembre. Accompagnés de leur père, Ilan, les frères et sœurs Regev ont partagé leur histoire tragique avec les ambassadeurs, depuis leur enlèvement jusqu'à leur détention de plus de 50 jours dans la bande de Gaza.

No credit

Maya Regev a décrit aux ambassadeurs, en visite en Israël, les traitements cruels infligés par les terroristes du Hamas, incluant des moqueries et des coups sur sa jambe blessée. "Les terroristes du Hamas m'ont déchiré mes vêtements, m'ont ôté mon identité et mon nom. Le terroriste qui me surveillait me menaçait quotidiennement, disant qu'il me tuerait immédiatement si l'armée venait à ma rescousse, refusant de mourir seul. C'est votre responsabilité de ramener tous les otages maintenant. Leur temps est compté", a déclaré Maya aux ambassadeurs. L'ambassadeur Gilad Erdan a rendu hommage au courage de Maya et Itay : "Vous êtes de véritables héros, votre courage et votre force nous émeuvent tous. Je vous salue."

Durant la rencontre, Gilad Erdan a également déclaré aux autres ambassadeurs : "Appeler à un cessez-le-feu, c'est maintenir le Hamas au pouvoir. Ils ont déjà affirmé leur intention de répéter ces massacres dès qu'ils en auront l'opportunité. Leur objectif est d'utiliser la terreur contre nous et de nous faire quitter le pays par la peur. Un cessez-le-feu est inacceptable. Cette semaine, lors de votre visite à la frontière de Gaza et à la frontière nord où l'ONU joue un rôle significatif, j'espère que vous comprendrez pourquoi nous ne pouvons pas continuer à vivre sous ces menaces et pourquoi nous sommes si déterminés à les détruire."