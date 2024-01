Netanyahou aux familles d'otages : "Nous faisons tout notre possible pour ramener tout le monde"

Le Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré mercredi à son bureau, à Jérusalem, les représentants des familles des personnes enlevées. Au début de la réunion, il a abordé les efforts déployés pour parvenir à un accord en vue de la libération des otages israéliens.

"Nous faisons tout notre possible. Plus ces efforts sont publics, plus ils s'éloignent du succès, et plus ils sont discrets, plus ils ont de chances de réussir", a déclaré le Premier Ministre Netanyahou. Il a par ailleurs souligné la nécessaire discrétion de ces démarches et demandé aux familles de comprendre l'engagement total du gouvernement dans cette affaire, affirmant que ces efforts sont réels et non motivés par des considérations politiques ou d'efficacité médiatique, mais par l'engagement de ramener chaque otage.

"Il est encore trop tôt pour déterminer comment cela se déroulera", a affirmé Netanyahou, assurant toutefois que "des efforts sont en cours à chaque instant."

26 représentants de 18 familles d'otages ont participé à cette rencontre. Le Premier ministre était accompagné de l'officier chargé des personnes enlevées et disparues, le lieutenant-colonel Gal Hirsh, du chef du Conseil national de sécurité Tzachi Hanegbi, du secrétaire militaire, le colonel Avi Gil, et du secrétaire du gouvernement Yossi Fuchs.