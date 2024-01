Le Hamas exige la libération de tous les membres de son unité d'élite impliqués dans le massacre du 7 octobre (Kan)

Le Hamas exige d'Israël la libération de tous les membres de son unité d'élite "Nukhba" impliqués dans le massacre du 7 octobre, actuellement incarcérés dans les prisons israéliennes, a rapporté mercredi soir le radiodiffuseur public Kan 11. Selon la chaîne israélienne, des sources impliquées dans les négociations ont déclaré que cette demande a été soulevée lors du sommet à Paris par le Qatar et l'Égypte, et à nouveau lors des discussions entre les médiateurs dans les jours suivant le sommet.

En Israël, des discussions concernant la demande de Hamas auraient eu lieu au sein de l'exécutif, et aucune décision n'a encore été prise. Des sources israéliennes ont par ailleurs déclaré à Kan News que les informations sur l'obtention d'un accord dans les prochains jours étaient "trop optimistes": "Il y a une chance pour un accord, mais la route est encore longue". Le Wall Street Journal avait lui affirmé qu'une fois le feu vert donné par Hamas, un accord pourrait être atteint "entre une semaine et dix jours". Dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré aux représentants familles d'otages qu'il a rencontrés aujourd'hui que le retour des captifs était primordial, et primait même sur l'intégrité de la coalition.

Une délégation du Hamas dirigée par Ismail Haniyeh devrait arriver ce soir ou demain au Caire pour discuter avec les chefs du renseignement égyptien et entre eux de la proposition soumise par Israël. Les discussions et les propositions nécessitent également l'approbation de Sinwar, ce qui pourrait donc retarder le processus. Selon plusieurs sources, le Qatar, l'Égypte et la Jordanie interviendront pour que le Hamas respecte l'accord, et les États-Unis et la France pour qu'Israël respecte l'accord. Les parties n'ont pas encore déterminé le nombre de terroristes qui seront libérés dans le cadre de l'accord, ni leur identité. Ce sujet est en cours de négociation. Au Qatar, des sources indiquent être "dans une meilleure position que celle dans laquelle nous étions il y a quelques semaines en termes de faisabilité de parvenir à un accord".