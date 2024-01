Netanyahou : "Nous n'accepterons pas un accord sur les otages à n'importe quel prix"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a publié une déclaration vidéo mercredi soir dans laquelle il a souligné qu'"Israël s'efforce de trouver un autre cadre pour libérer les captifs, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas à n'importe quel prix" "Nous avons des lignes rouges", poursuit-il, "notamment : nous ne mettrons pas fin à la guerre, nous ne retirerons pas Tsahal de la bande de Gaza, nous ne libérerons pas des milliers de terroristes". Le Premier ministre a affirmé qu'en plus de travailler à la libération des otages, Israël s'efforce d'atteindre ses autres objectifs dans la guerre, à savoir "l'élimination du Hamas et la garantie que Gaza ne représentera plus jamais une menace". "Nous travaillons sur ces trois objectifs ensemble et nous n'abandonnerons aucun d'entre eux", a-t-il ajouté.

