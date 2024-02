Guerre Israël-Hamas : Tsahal a tué des dizaines de terroristes et détruit des missiles à longue portée à Khan Yunès | LIVE

L'unité 8200 devrait moderniser ses systèmes d'information et accélérer le processus de transmission des informations. Le jour où la guerre a éclaté, de nombreuses informations des services de renseignement n’étaient pas transmises en temps réel aux hauts responsables. Ces derniers mois, les unités de cyber et de renseignement - et en particulier 8200 - ont travaillé à la mise à niveau des systèmes d'information, dans le but de rationaliser le processus de saisie et de transfert des informations aux parties qui remettent les documents aux hauts responsables.

