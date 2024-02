Massacre du 7 octobre: des Américains poursuivent l'Iran en justice

Un groupe de citoyens américains a déposé, mercredi, une plainte accusant l'Iran d'avoir orchestré et financé le massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre, qui a tué 1 200 personnes et blessé des milliers d’autres. Parmi les 67 plaignants figurent des personnes blessées ou prises en otages libérées, ainsi que des membres des familles des personnes assassinées.

"L’Iran porte la responsabilité directe des attentats du 7 octobre", selon la plainte déposée devant le tribunal américain du district de Columbia. "En effet, ce point est essentiellement incontesté. Le régime iranien a ouvertement affiché ses motivations pour contribuer aux horreurs".

Même si le rôle joué par l’Iran dans les attaques n’est pas clair, un ancien officier du renseignement et de l’armée américaine a déclaré que les tactiques sophistiquées utilisées par le Hamas pour attaquer Israël indiquaient que l’Iran avait très probablement joué un rôle important dans cette attaque menée sur plusieurs fronts.

Les plaignants affirment que l'Iran a utilisé le Hamas pour saboter les tentatives diplomatiques de normalisation des relations entre Israël et l’Arabie Saoudite.

"À mesure que progressait une éventuelle normalisation entre Israël et l’Arabie Saoudite, l’Iran se préparait à rétablir l’équilibre régional, notamment en tentant d’unir les États arabes autour de la cause palestinienne", indique le procès intenté par le cabinet d’avocats Quinn, Emanuel, Urquhart et Sullivan LLP. La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas commenté.