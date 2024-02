Arrestation d'un Arabe israélien qui projetait d'incendier une raffinerie à Haïfa en soutien au Hamas

Le Shin Bet et la police ont publié jeudi une déclaration commune dans laquelle ils ont annoncé l'inculpation d'un terroriste Arabe israélien de 20 ans, originaire de Shfaram dans le nord du pays.

Razi Hamada, récemment arrêté, aurait lancé un cocktail Molotov sur le commissariat de Shfaram dans la nuit du 24 décembre et projetait d'incendier une zone commerciale proche des raffineries de Haïfa en raison de son soutien au Hamas. "Au cours de l'enquête, des preuves ont été recueillies démontrant que l'accusé a décidé de commettre ces actes en raison de son soutien au Hamas et dans le contexte des combats dans la bande de Gaza, auxquels il a été exposé sur diverses chaînes d'information et en particulier sur le réseau Al Jazeera", ont indiqué le Shin Bet et la police.

Le bureau du procureur a déposé jeudi un acte d'accusation contre le terroriste auprès du tribunal de district de Haïfa.