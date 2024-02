Accord sur les otages : le Hamas demande la libération de 150 prisonniers palestiniens en échange de chaque soldate

Le Hamas aurait demandé la libération de 150 prisonniers palestiniens pour chaque soldate israélienne retenue en otage à Gaza libérée, a rapporté le Wall Street Journal. Cette proposition fait partie du projet d’accord en trois phases, formulé lors des réunions des chefs des services de renseignement internationaux à Paris.

La phase initiale de l'accord proposé prévoit un cessez-le-feu de six semaines, au cours duquel Israël mettrait fin à toutes ses opérations militaires, y compris la surveillance par drone. Dans le même temps, le Hamas libérerait les otages civils, à commencer par les personnes âgées, les malades et les enfants, et faciliterait la libre circulation des civils dans la bande de Gaza. L'acheminement de l'aide humanitaire serait également autorisé dans toute la région.

Avshalom Sassoni/Flash90

Si la phase initiale est couronnée de succès, une deuxième phase débutera, avec la libération par le Hamas des femmes soldats israéliennes. Cette phase prévoit une augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et garantit le fonctionnement des services essentiels tels que les hôpitaux, les installations d'approvisionnement en eau et les boulangeries.

La troisième et dernière étape prévoit la libération des soldats et la restitution des corps des otages décédés. Toutefois, cette étape pose problème car le Hamas pourrait conserver un petit groupe d'otages pour négocier et les utiliser comme boucliers humains, tandis que les dirigeants israéliens pourraient s'opposer à la libération de prisonniers palestiniens de premier plan.

AP Photo/Fatima Shbair

L'accord proposé est considéré comme un tournant important dans les négociations entre Israël et le Hamas, dans l'impasse depuis des mois, mais malgré certains points positifs, des difficultés persistent. Le ratio d'échange de prisonniers est notamment un point d’achoppement important : le Hamas exige la libération de 150 prisonniers pour chaque soldate alors qu’Israël demande le retour de tous les otages détenus à Gaza.