"L'UNRWA a perdu sa légitimité d'exister sous sa forme actuelle", déclare le ministre israélien de la Défense

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a accueilli une délégation d'ambassadeurs auprès des Nations unies, conduite par l'envoyé israélien à l’ONU, Gilad Erdan et passé en revue l'évolution des combats dans la bande de Gaza. Il a souligné que l’armée israélienne poursuivra la guerre jusqu'à ce qu'elle atteigne ses objectifs, à savoir démanteler les capacités militaires du Hamas, le retirer du pouvoir à Gaza et libérer tous les otages israéliens.

Ariel Harmoni / Ministry of Defense

Yoav Gallant a également évoqué avec les ambassadeurs la situation sécuritaire à la frontière nord, leur indiquant clairement que le délai d'action de Tsahal pour assurer la sécurité de ses citoyens et ramener 80 000 résidents dans leurs foyers était de plus en plus court. Il aa cependant insisté sur le fait qu’Israël préfèrerait y parvenir par voie diplomatique même si l’armée se tient prête à une intervention militaire. Gallant a aussi mentionné l’implication de l’Iran dans sept fronts contre Israël, assurant que l’État hébreu agira contre toute menace, et appelé la communauté internationale à en faire de même.

Les ambassadeurs à l’ONU et le ministre israélien ont par ailleurs discuté de l'implication de plusieurs employés de l’UNRWA dans les attaques meurtrières du 7 octobre, Gallant expliquant les liens entre l’agence onusienne et le Hamas. "L'UNRWA ne fonctionne pas comme une organisation d’aide normale et a perdu sa légitimité d'exister dans sa structure actuelle", a déclaré Yoav Gallant.

Ariel Harmoni / Ministry of Defense

"À la lumière de la profonde implication des employés de l'organisation dans la perpétration d'actes de terrorisme et de meurtres contre des citoyens israéliens le 7 octobre, due aux liens continus entre le Hamas et l’UNRWA, celle-ci n’est plus légitime", a –t-il poursuivi. "L’argent des pays du monde a été investi par l'intermédiaire de l'UNRWA pour renforcer les infrastructures terroristes et payer les terroristes".