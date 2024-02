Gaza : des dizaines de terroristes éliminés, des armes saisies, plusieurs cibles détruites à Khan Younès lors des dernières 24 heures

Au cours des dernières 24 heures, les forces terrestres israéliennes, en coordination avec l'armée de l'air, ont continué à cibler les terroristes et à détruire leurs infrastructures dans la bande de Gaza. De plus, la marine israélienne a frappé des cibles terroristes le long de la côte de la bande de Gaza en appui aux troupes opérant sur le terrain, a indiqué l'armée israélienne. À l'ouest de Khan Younès, dans le sud, plus de 20 terroristes ont été éliminés, principalement au cours de combats rapprochés. Des raids ciblés sur un certain nombre de cibles terroristes et de complexes militaires ont été menés et des fusils AK-47, des grenades, des engins explosifs, de l'équipement militaire et des munitions ont été trouvés. Dans une opération distincte dans le même secteur, d'autres terroristes ont été éliminés et des armes saisies.