"Je préfère croire qu'il est mort sous les bombes à Gaza" (Nira, veuve de Yossi Sharabi, otage tué en captivité)

Nira, l'épouse de Yossi Sharabi, enlevé chez lui au kibboutz Be'eri et mort en captivité, s'est exprimée pour la première fois vendredi soir sur Channel 12.

"Yossi me manque tout le temps. Aux petites heures du matin, c'est le plus dur, quand on se réveille soudainement la nuit", a déclaré Nira. "Yossi était un père de famille impliqué. Il emmenait les enfants surfer le samedi à 5 heures du matin. C'était un homme qui savait donner de l'amour et combler les gens qu'il aimait", raconte Nira.

Le 14 janvier, le Hamas a publié une vidéo de propagande dans laquelle Yossi figurait avec deux autres otages, Noa Argamani et Itay Sabirsky.

"J'avais peur de voir la vidéo, que cela m'affaiblisse, mais j'ai décidé de la visionner. Tout d'abord pour le voir, car il m'a tellement manqué, et pour entendre sa voix", se souvient Nira. "Il était tout maigre de visage".

27a

Le 7 octobre, les terroristes du Hamas ont envahi, entre autres, le kibboutz Be'eri situé à quelques kilomètres de Gaza.

"La première chose qu’ils ont faite a été de tirer sur le chien. Nous avons tous levé les bras et leur avons dit : 's'il vous plaît, ne nous tuez pas, ne nous tuez pas'. Je comprends un peu l'arabe et Yossi aussi. Ils nous ont fait sortir du mamad. L'un d'eux a même pris un selfie avec nous tous, et le terroriste qui était devant nous s'est levé et a déchiré le drapeau devant notre porte, a marché dessus et nous a crié de 'tuer les Juifs'", raconte Nira." "Ils ont mis Yossi dans une petite voiture noire, puis Ofir, le petit ami de ma fille Yuval."

Après l'enlèvement de Yossi et Ofir, Nira et ses filles se sont cachées dans la maison jusqu'à ce que les soldats de Tsahal les délivrent.

"Quand Ofir est revenu de captivité, nous avions des informations fiables selon lesquelles Yossi était vivant", affirme Nira.

Mais dans une deuxième vidéo diffusée de Yossi, le Hamas a sous-entendu qu'il avait été tué par les bombes de l'armée de l'air israélienne avant de publier une troisième vidéo quelques heures plus tard dans laquelle il était annoncé mort: "C'est difficile à dire, mais quelque part, c'est peut-être plus facile pour moi de penser que Yossi a été tué par nos forces que par le Hamas", a-t-elle conclu.

​