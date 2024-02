Accord sur la libération des otages : divisions au sein du Hamas

Les divisions entre les principaux dirigeants du Hamas l'empêche d'adhérer à une proposition soutenue par les États-Unis visant à mettre fin aux combats à Gaza et à libérer les otages, selon des responsables proches des négociations, rapporte le Wall Street Journal.

Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, et d’autres, las après des mois de guerre, seraient prêts à accepter la proposition d’une pause initiale de six semaines dans les combats, ont-ils indiqué. Les dirigeants politiques en exil du Hamas exigent cependant davantage de concessions et veulent négocier un cessez-le-feu permanent.

Le désaccord interne du Hamas est l'un des nombreux obstacles auxquels se heurte un éventuel accord, dont les grandes lignes ont été convenues le week-end dernier par les chefs des services de renseignement des États-Unis, d'Israël, d'Égypte et du Qatar. La proposition appelle à une pause initiale de six semaines dans les combats, bien plus longue que la semaine de cessez-le-feu de novembre, et prévoit une libération progressive des otages en échange de prisonniers palestiniens.

La branche politique du Hamas demande la libération de près de 3 000 prisonniers palestiniens – dont certains ont été arrêtés après l’attaque du 7 octobre – en échange de 36 otages civils, ont déclaré des responsables égyptiens. Le Hamas exige également que la libération des otages soit étendue à quatre phases au lieu de trois, ont indiqué les responsables.

Les négociateurs israéliens, quant à eux, veulent une liste complète de tous les otages, vivants et morts, et l'assurance du Hamas qu'ils seront tous libérés dans le cadre de l'accord en plusieurs phases, ont indiqué les responsables. Le Hamas a fait valoir qu'il aurait besoin de plus de temps pour localiser tous les otages.

Les ministres ultranationalistes de la coalition de Netanyahou sont opposés à un accord qui pourrait conduire à la fin de la guerre.

