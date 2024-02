Israël : Sheba annonce un partenariat avec FIDF dédié à la santé mentale des victimes de guerre

L'hôpital Sheba, le plus grand centre médical d'Israël a annoncé un partenariat avec les Amis des Forces de défense israéliennes (FIDF) pour améliorer et élargir le soutien en matière de santé mentale fourni aux victimes de guerre en Israël qui ont vécu un traumatisme.

Ce partenariat vise à renforcer le réseau de traitement de traumatologie du centre médical Sheba à travers le pays, en augmentant sa capacité de 50 %.

Des fonds seront alloués à la création d'unités dédiées à la santé mentale au sein des centres de réadaptation des anciens combattants des Forces de défense israéliennes dans tout le pays, en mettant l'accent sur les régions du sud et du nord, fortement touchées par la guerre.

"La guerre actuelle a mis en évidence d’importantes déficiences en matière de soins de santé mentale. L'effort conjoint de Sheba et de FIDF, nous permettra de répondre rapidement aux besoins de nombreuses personnes, en leur fournissant des interventions thérapeutiques en temps opportun", a déclaré le professeur Amitai Ziv, directeur de l'hôpital de réadaptation de Sheba.

De plus, cette initiative améliorera la capacité du système de santé public à lutter contre le trouble de stress post-traumatique en formant des thérapeutes supplémentaires qui acquerront les connaissances, les outils professionnels et les technologies nécessaires pour proposer un traitement adapté à chacun.

IDF Spokesperson

"Nous sommes à un moment critique où, sur le plan thérapeutique, nous disposons d'une fenêtre d'opportunité de plusieurs mois pour intervenir efficacement chez les patients atteints de TSA (trouble de stress aigu) et prévenir la détérioration vers un trouble de stress post-traumatique chronique", a ajouté le professeur Ziv.

Selon Steve Weil, PDG de FIDF, "lorsque des centaines de milliers de soldats israéliens ont été appelés il y a plus de trois mois, nous avons compris la gravité de ce à quoi ils seraient confrontés et le traumatisme potentiel qu'ils subiraient, et nous nous sommes donc mobilisés pour trouver des solutions à travers le pays pour les soldats de Tsahal et leurs familles. Nous sommes honorés de nous associer au centre médical Sheba de renommée mondiale pour fournir les meilleurs soins possibles aux héros qui font des sacrifices inconcevables pour la sécurité d'Israël", a-t-il déclaré.

Les Amis des Forces de défense israéliennes est une organisation créée en 1981 dédiée aux hommes et aux femmes servant dans Tsahal, aux anciens combattants blessés et aux familles des soldats tombés au combat.

