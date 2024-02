Netanyahou n'exclut pas "complètement" la solution à deux États, assure David Cameron

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a déclaré vendredi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'avait "pas exclu de manière globale une solution à deux États", après l'avoir rencontré lors de sa visite en Israël en janvier. Plusieurs pays ont profité de la guerre entre Israël et le Hamas a pour relancer l'idée d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien. Ces pays, dont les Etats-Unis, considèrent toujours cette solution comme la voie de la paix, même si le processus de négociation est moribond depuis des années.

M. Cameron était en Israël pour discuter des détails d'un accord potentiel visant à libérer les otages détenus par le Hamas. Il a également insisté sur la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu durable lors de ses rencontres avec Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères, M. Israël Katz

"Je lui ai dit de commencer à parler de ce qu'un État palestinien pourrait être plutôt que de ce qu'il ne peut pas être. C'est ce à quoi nous devrions travailler", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision libanaise LBCI. Ces dernières semaines, M. Netanyahou s'est attiré les foudres du monde entier et a défié les États-Unis, son plus proche allié, en rejetant ostensiblement les appels à la création d'un État palestinien. Le bureau de M. Netanyahou a déclaré le mois dernier qu'Israël "doit conserver le contrôle de la sécurité sur Gaza", même après la "destruction du Hamas", quelques jours après que le premier ministre a rejeté la souveraineté palestinienne sur la Cisjordanie et proclamé la nécessité pour Israël d'avoir "le contrôle de la sécurité sur tout le territoire situé à l'ouest du Jourdain".

(AP Photo/Alex Brandon)

M. Cameron a déclaré qu'une partie de la politique britannique consisterait à dire qu'il y aura un moment où la Grande-Bretagne cherchera à reconnaître un État palestinien, y compris aux Nations unies, afin de faire pression sur Israël pour qu'il accepte une solution à deux États. "Cela ne peut pas se faire au début du processus. Le processus doit être lancé. Mais cela ne doit pas être à la fin du processus", a-t-il déclaré à LBCI.

Le mois dernier, M. Cameron a déclaré que les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza devaient se voir offrir "la perspective politique d'une voie crédible vers un État palestinien et un nouvel avenir" et que cela devait être irréversible.